Бюджетный смартфон Blu G51 получил батарею на 4000 мАч

Компания Blu пополнила ассортимент смартфонов начального уровня моделью Blu G51, которая работает под управлением ОС Android 11 Go Edition. Новинку также оснастили 6,4-дюймовым экраном с разрешением HD+, селфи-камерой разрешением 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями по 13 Мп, восьмиядерной платформой Unisoc SC9863 с частотой 1,6 ГГц, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, батареей ёмкостью 4000 мАч, дактилоскопическим сенсором на задней панели, разъёмом USB-C, поддержкой Bluetooth v4.2 и Wi-Fi, а также корпусом с размерами 162,4:77,5:9 мм и массой 185 г.

Комментарии и отзывы Blu G51
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