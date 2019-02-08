Бюджетный смартфон Elephone A6 Mini получит 4 ГБ ОЗУ

Сетевые источники поделились подробностями о доступном смартфоне Elephone A6 Mini, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 5,71-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ энергозависимой памяти, сдвоенную основную камеру с датчиками разрешением 16 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру на 16 Мп с поддержкой разблокировки по лицу пользователей, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, а также предустановленную операционную систему Android 9.0 Pie. Утверждается, что смартфон появится в продаже уже 25 февраля, а вот его цена не уточняется.