Бюджетный смартфон HMD Arc представлен официально

Компания HMD пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью HMD Arc, которая основана на древней 28-нанометровой однокристальной системе Unisoc 9863A с тактовой частотой до 1,8 ГГц. Новинка также оборудована 6,52-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1280:576 точек, кадровой частотой 60 Гц и яркостью до 460 нит, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, 13-Мп основной и 5-Мп селфи-камерами, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, корпусом массой 185 граммов и толщиной 8,95 мм, защитой от пыли и влаги IP54, поддержкой 4G, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi (802.11 b/g/n), 3,5-мм разъемом для наушников, интерфейсом USB Type-C и предустановленной операционной системой Android 14 (Go Edition). Цена и дата начала продаж смартфона пока не раскрываются.