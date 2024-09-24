Бюджетный смартфон HMD Aura 2 показали на рендере

Сетевые источники опубликовали изображение и подробности о характеристиках доступного смартфона HMD Aura 2, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,56-дюймовый IPS-экран с кадровой частотой 90 Гц, восьмиядерную однокристальную систему UNISOC T603 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим адаптером PowerVR GE8322, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ или 128 ГБ флеш-памяти, фронтальную камеру на 8 Мп, сдвоенную основную камеру с модулями разрешением 13 Мп и 0,8 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч, корпус в серой и голубой расцветках, защиту от влаги в соответствии со степенью IP52, боковой сканер отпечатков пальцев, интерфейс USB-C и 3.5-мм гнездо для наушников. Ориентировочная цена устройства пока не раскрывается.

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