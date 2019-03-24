Бюджетный смартфон HONOR 10i с тремя камерами представлен в России

21 марта в Москве состоялась всероссийская презентация бюджетного смартфона HONOR 10i. Модель получила сразу три основные камеры, процессор Kirin 710 и дисплей с HD разрешением на 6,21 дюйм и свежую версию Android 9.0.

Основные камеры

HONOR 10i получил три модуля камеры. Основная камера на 24 мегапиксела способна делать снимки с высокой детализацией, а благодаря светосильной диафрагме f/1.8 и сенсору Quadra CFA можно делать качественные снимки даже в темное время суток. Одной из самых интересных особенностей смартфона является наличие широкоугольного объектива с углом обзора 120 градусов, который позволяет вмещать в кадр больше объектов. Также камера умеет определять более 500 сюжетов в 22 категориях и самостоятельно улучшать фото.

Фронтальная камера

HONOR 10i оснащена фронтальной камерой на 32 мегапикселя с поддержкой искусственныого интеллекта. Благодаря этому он с учетом вашего пола, возраста и оттенка кожи самостоятельно улучшает фотографии. Также смартфон оснащен специальной кольцевой вспышкой и сенсору изображения Quadra, которая позволяет делать снимки в разных условиях освещенности.

Начинка

Смартфон оснащен безрамочным экраном на 6,21дюйм с HD разрешением и встроенной каплевидной фронтальной камерой. Касательно железа, то HONOR 10i работает на фирменном процессоре Kirin 710 с 4 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт внутренней. Вся система работает на операционной системе EMUI 9.0 на базе Android 9 Pie.

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