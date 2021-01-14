Бюджетный смартфон HTC Wildfire E3 получит SoC Helio P22

В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о доступном смартфоне HTC Wildfire E3, который, среди прочего, будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 10. Аппарат также оснастят восьмиядерной платформой MediaTek Helio P22 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графикой IMG PowerVR GE8320 и поддержкой 4G/LTE, 3 ГБ оперативной памяти, дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей и врезанной в экран фронтальной камерой. Остальные характеристики устройства пока держатся в секрете. Напомним, что вчера HTC анонсировала производительную модель Desire 21 Pro 5G, которая получила процессор Qualcomm Snapdragon 690, 6,7-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и квадрокамеру с главным модулем на 48 Мп.