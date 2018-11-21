Бюджетный смартфон Honor 10 Lite оценен в $200

Как и ожидалось, сегодня компания Honor представила смартфон Honor 10 Lite, который может похвастаться достойными характеристики и доступным ценником в 200 долларов за версию на 4 ГБ оперативной и 64 Гб флеш-памяти. Вариант с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ оценен в 245 долларов, а версия на 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти обойдется в $275.

Новинку также оснастили 6,21-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей, занимающим 90% площади передней панели, фирменной платформой Kirin 710, фронтальной камерой на 24 Мп, сдвоенной основной камерой на 2 и 13 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, слотом для карт памяти microSD, аккумулятором на 3400 мАч и предустановленной Android 9.0 Pie с фирменным интерфейсом EMUI 9. Смартфон выйдет в градиентных синем и красном цветах, а также в обычных черной и белой расцветках. Старт продаж в Китае запланирован на 27 ноября.