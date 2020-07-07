Бюджетный смартфон Honor 8S Prime вышел в России

Бренд Honor дал старт российским продажам бюджетных смартфонов Honor 8S Prime и 7A Prime, которые оценены в 8 990 рублей и 7 990 рублей соответственно. Стоит отметить, что новинки получили фирменную надстройку EMUI 9.0 на основе Android 9 Pie с сервисами и приложениями Google.

Старшая модель Honor 8S Prime также получила 5,71-дюймовый дисплей с разрешением 1520:720 пикселей, однокристальную систему MediaTek MT6761, основную камеру с датчиком изображения разрешением 13 Мп, фронтальную камеру на 5 Мп, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, аккумулятор ёмкостью 3020 мАч и тройной слот для двух SIM-карт и карты памяти microSD.