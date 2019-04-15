Бюджетный смартфон Honor 8S получит вырез в форме капли

Профильное издание WinFuture поделилось рендерами и подробными характеристиками смартфона Honor 8S, который еще не был представлен официально. Итак, новинку оснастят 5,71-дюймовым дисплеем с разрешением 1520:720 пикселей и вырезом в форме капли, четырехъядерным процессором MediaTek Helio A22 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой IMG PowerVR, 2 или 3 ГБ оперативной и 32 ГБ или 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карт microSD, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, основной камерой на 13 Мп, аккумулятором емкостью 3020 мАч, предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie с фирменной надстройкой EMUI 9 и пластиковым корпусом толщиной 8,45 мм. Дата выхода и цена смартфона пока не сообщаются.