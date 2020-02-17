Бюджетный смартфон Honor 9X Lite получит установленные сервисы и приложения Google

Сегодня в сети были обнаружены основные характеристики смартфона Honor 9X Lite, который должны анонсировать совсем скоро по предположительной цене $210. Honor 9X Lite будет оснащен 6,5- дюймовым Fullview-дисплей с разрешением Full HD+, встроенной в экран фронтальную камеру на 16 Мп, двойной основную камеру на 48 и 2 Мп, чипсетом Kirin 710, дактилоскопом на задней крышке, батареей на 3750 мАч, 128 ГБ флеш-памяти, 4 ГБ ОЗУ, оболочкой EMUI 9 на основе операционной системы Android 9 Pie, а также установленными сервисами и приложениями Google.