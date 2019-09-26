Бюджетный смартфон Honor Play 3 получил новую версию

Бренд Honor представил новую версию доступного смартфона Honor Play 3, который был представлен в начале этого месяца. Если ранее аппарат был доступен в расцветках Black и Flame Red, то теперь он выходит в цвете Aurora Blue.

Напомним, что главной фишкой смартфона является тройная основная камера с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Аппарат также характеризуется 6,39-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, 8 Мп фронтальной камерой, фирменным восьмиядерным чипсетом Kirin 710, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч. Смартфон доступен в версиях с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти за 139 долларов и в вариантах на 4/128 ГБ и 6/64 ГБ за 182 доллара.