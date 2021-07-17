Бюджетный смартфон Huawei Maimang 10SE получит поддержку 5G Сетевые источники поделились качественными рендерами и подробностями о характеристиках смартфона Huawei Maimang 10SE, официальный релиз которого состоится 19 июля. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 480, поддержку сотовых сетей пятого поколения, 6,5-дюймовый IPS-дисплей со стандартной частотой обновления 60 Гц, боковой дактилоскопический сенсор, тройную основную камеру с модулями разрешением 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, батарею емкостью 5000 мАч и поддержку проводной быстрой зарядки на 22,5 Вт. Ориентировочная цена смартфона пока не сообщается. Сетевые источники поделились качественными рендерами и подробностями о характеристиках смартфона Huawei Maimang 10SE, официальный релиз которого состоится 19 июля. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 480, поддержку сотовых сетей пятого поколения, 6,5-дюймовый IPS-дисплей со стандартной частотой обновления 60 Гц, боковой дактилоскопический сенсор, тройную основную камеру с модулями разрешением 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, батарею емкостью 5000 мАч и поддержку проводной быстрой зарядки на 22,5 Вт. Ориентировочная цена смартфона пока не сообщается. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 22:35 . Продукт - Huawei Maimang 10SE Комментарии и отзывы Huawei Maimang 10SE

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