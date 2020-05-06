Бюджетный смартфон Huawei Y8s представлен официально

Компания Huawei представила в Иордании бюджетный смартфон Huawei Y8s, дата начала продаж и цена которого пока не сообщаются. Новинка характеризуется 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, фирменной восьмиядерной платформой Kirin 710, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти MicroSD, сдвоенной фронтальной камерой на 8 Мп и 2 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, старым портом MicroUSB, предустановленной операционной системой Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.1, а также сервисами Google и Google Play.