Бюджетный смартфон Huawei nova Y72 вышел в России

Отечественные ритейлеры дали старт продажам смартфона Huawei nova Y72, который доступен в зелёной и чёрной расцветках по цене в 14 тысяч рублей. Новинку оснастили 14-нанометровым фирменным процессором Kirin 710A, выпущенным в далеком 2020 году, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти, 6,75-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 пикселей, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 22,5-Вт быстрой зарядки, боковым дактилоскопическим сенсором, портом USB-C и модулем NFC для бесконтактной оплаты.