Бюджетный смартфон Infinix Hot 11 2022

Ожидается, что Infinix Hot 11 2022 скоро будет выпущен в Индии. Это будет бюджетное устройство, которое как ожидается, будет конкурировать с такими телефонами как серия Redmi 9 и линейка Realme C-серии.

Infinix Hot 11 2022 будет иметь вырез в центре дисплея для селфи-камеры. На правой стороне расположилась качелька регулировки громкости и кнопка питания со встроенным датчиком отпечатков пальцев. На задней панели установлен квадратный модуль с двойной камерой со светодиодной вспышкой. Внизу находится порт USB Type-C, микрофон и решетка динамика. Разъем 3,5 мм размещен на верхней части смартфона. Infinix Hot 11 2022 должен прийти на смену Infinix Hot 11, выпущенному в сентябре 2021 года. Infinix Hot 11 оснащен 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (1080x2408 пикселей). Он работает на процессоре MediaTek Helio G70. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5200 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт.