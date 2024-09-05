Бюджетный смартфон Infinix Hot 50 5G получил 120-Гц экран

Компания Infinix пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Hot 50 5G, которая базируется на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Новинка также оснащается 6,7-дюймовым экраном IPS с разрешением HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 4 или 8 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR4x, 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD объемом до 1 ТБ, основной камерой с главным модулем на основе 48-Мп датчика Sony IMX582, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5100 мАч, поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки, корпусом массой 188 граммов и толщиной 7,82 мм, сертификацией TUV SUD Grade A с гарантией плавности работы в течение пяти лет и предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой XOS 14.5. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составляет 120 или 130 долларов за конфигурации с 4/128 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.