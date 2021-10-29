Бюджетный смартфон JioPhone Next

Reliance Gio и Google представили бюджетный смартфон JioPhone Next. Доступное устройство, на котором загружается ОС Pragati - оптимизированная версия Android будет стоить от 6 499 индийских рупий (87 долларов США). Первые продажи начнутся 4 ноября через Интернет-магазин JioMart и у розничных партнеров.

Ключевым преимуществом JioPhone Next является то, что его программное обеспечение обслуживается пользователями в Индии с общесистемным переводом, голосовым набором и функциями чтения вслух, поддерживаемыми для 10 местных языков одним нажатием кнопки. Google продолжит поддерживать телефон, добавляя новые функции через обновления программного обеспечения, аналогичные функциям Pixel. В спецификации смартфона входит 5,45-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением HD +, процессор Qualcomm Snapdragon 215 с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ расширяемой памяти. Есть передняя камера на 8 МП и задний модуль на 13 МП. Аккумулятор рассчитан на 3500 мАч, зарядка происходит через microUSB.