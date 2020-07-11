Бюджетный смартфон LG K31 получит SoC MediaTek Helio P22

В базе Google Play Console обнаружились сведения о бюджетном смартфоне K31, который еще не был представлен официально. Отмечается, что аппарат получит восьмиядерную платформу MediaTek Helio P22 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графикой IMG PowerVR GE8320 и модемом LTE, 2 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android.

Предыдущие слухи прочили LG K31 6-дюймовый дисплей с разрешением 1520:720 пикселей (плотность 280 DPI) и каплевидным вырезом для фронтальной камеры, а также физические кнопки на боковых кромках. Обычно появление в базе Google Play Console значит скорую презентацию смартфона. Ориентировочная цена LG K31 составляет 100-120 долларов.