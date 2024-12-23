Бюджетный смартфон MEIZU mblu 21 вышел в России

Отечественные ритейлеры выпустили в продажу смартфон MEIZU mblu 21, цена на который стартует с 10 тысяч рублей. Новинка получила 12-нанометровую однокристальную систему Unisoc T606 с тактовой частотой до 1,6 ГГц и графикой Mali-G57 MP1, поддержку сотовых сетей 4G, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, 6,79-дюймовый экран с разрешением 1640:720 пикселей и частотой обновления 90 Гц, аккумулятор ёмкостью 4900 мАч, сдвоенную камеру с модулями на 13 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, боковой сканер отпечатков пальцев, модуль Wi-Fi 5, слот для карты памяти microSD, а также черную, синюю и белую расцветки корпуса.