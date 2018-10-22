Бюджетный смартфон Meizu Note 8 получит АКБ на 3600 мАч

Сетевые источники поделились новыми подробностями о доступном смартфоне Meizu Note 8, официальный анонс которого состоится 25 октября. Аппарат получит чипсет Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, сдвоенную основную камеру с датчиками разрешением 12 Мп и 5 Мп, а также объективом с диафрагмой F/1,9, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, а также аккумулятор на 3600 мАч, хотя ранее сообщалось о батарее на 3500 мАч. Работать смартфон будет под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.