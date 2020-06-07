Бюджетный смартфон Moto E LE получит сдвоенную камеру

В сети появился качественный рендер, демонстрирующий бюджетный смартфон Moto E LE со всех сторон. Судя по изображению, нас ждет двойная основная камера, сканер отпечатков пальцев на задней панели, каплевидный вырез для фронтальной камеры и довольно толстые рамки вокруг экрана. Ранее сообщалось что Moto E LE получит восьмиядерную платформу Snapdragon 632, 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 1520:720 пикселей и батарею ёмкостью 3550 мАч. Размеры устройства составляют 159,77:76,3:8,65 мм, а его ориентировочная цена – 150 долларов. К сожалению, дата презентации пока не раскрывается.

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