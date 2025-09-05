Бюджетный смартфон Moto G06 стоит 130 евро

Компания Motorola пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Moto G06, которая работает на базе однокристальной системы MediaTek Helio G81 Extreme. Новинку также оснастили 6,88-дюймовым экраном LCD с разрешением 1640:720 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 600 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 3, 4 или 8 ГБ ОЗУ, 64, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Ма, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, 3,5-мм аудиогнездом, модулем NFC, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки и предустановленной ОС Android 15 с интегрированными функциями ИИ. Цена смартфона составляет 130 евро за базовую версию.