Бюджетный смартфон Moto G06 стоит 130 евро

Компания Motorola пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Moto G06, которая работает на базе однокристальной системы MediaTek Helio G81 Extreme. Новинку также оснастили 6,88-дюймовым экраном LCD с разрешением 1640:720 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 600 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 3, 4 или 8 ГБ ОЗУ, 64, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Ма, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, 3,5-мм аудиогнездом, модулем NFC, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки и предустановленной ОС Android 15 с интегрированными функциями ИИ. Цена смартфона составляет 130 евро за базовую версию.

Раскладушку Xiaomi Mix Flip 2 показали на студийных фото …
Китайские СМИ и блогеры опубликовали множество фотографий представленного вчера компактного складного сма…
Рассекречен дизайн Xiaomi 16 Pro Max …
В сети появилась фотография задней крышки смартфона Xiaomi 16 Pro Max, которое подтверждает недавние утеч…
Официально: Samsung Galaxy S25 FE готов к выходу…
Компания Samsung объявила, что её следующая презентация Galaxy Event пройдет 4 сентября. Производитель по…
Объявлена дата выхода HONOR Magic V Flip 2 …
Компания HONOR объявила, что официальная презентация складного смартфона Magic V Flip 2 состоится 21 авгу…
iPhone 17 Pro Max получит увеличенный аккумулятор…
Сетевой информатор Instant Digital поделился подробностями о смартфоне iPhone 17 Pro Max, релиз которого …
Перейти с iPhone на Pixel 10 теперь гораздо проще…
На презентации Made by Google компания не только показала смартфоны серии Pixel 10, но и уделила особое в…
Samsung Galaxy S25 FE не порадует автономностью …
Профильное издание Android Headlines поделилось подробностями о субфлагманском смартфоне Galaxy S25 FE, о…
Представлен смартфон Google Pixel 10 …
Компания Google объявила о выходе своего базового флагманского смартфона Pixel 10, который основан на фир…
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor