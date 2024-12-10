Бюджетный смартфон Moto G15 получит до 8 ГБ ОЗУ

Профильный ресурс 91mobiles поделился качественным изображением и подробностями о характеристиках бюджетного смартфона Moto G15, который еще не был представлен официально. Судя по рендерам, аппарат оснастят плоским дисплеем, тыльной панелью из искусственной кожи и сдвоенной основной камерой.

Что до технических характеристик, Moto G15 приписывают наличие 6,72-дюймового IPS-экрана с разрешением 2400:1080 точек и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, 12-нанометровой однокристальной системы MediaTek Helio G81 Extreme с максимальной частотой 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MP2, до 8 ГБ ОЗУ, до 256 ГБ флеш-памяти, батареи ёмкостью 5200 мАч, поддержки 18-Вт проводной быстрой зарядки, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 5 Мп, фронтальной камеры разрешением 8 Мп, 3,5-мм гнезда для наушников, бокового дактилоскопа, модуля NFC, защиты от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54, а также корпуса с габаритами 165,7:76:8,17 мм и массой 177 грамм.