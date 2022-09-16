Бюджетный смартфон Moto e22 получил 90-Гц экран

Компания Lenovo пополнила ассортимент смартфонов Motorola моделями Moto e22 и Moto e22i, которые работают под управлением операционных систем Android 12 (с прошивкой My UX) и Android 12 Go Edition соответственно.

Новинки оснастили 6,5-дюймовым экраном с разрешением 1600:720 пикселей, соотношением сторон 20:9 и кадровой частотой 90 Гц, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G37 с частотой до 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, селфи-камерой разрешением 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 16 Мп и 2 Мп, стереофоническими динамиками, поддержкой Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5, FM-тюнером, боковым дактилоскопом, 3,5-мм аудиогнездом, разъемом USB Type-C, аккумулятором ёмкостью 4020 мАч, размерами 163,95:74,6:7,99 мм и массой 172 грамма. Цена смартфона составляет 140 и 130 евро соответственно.