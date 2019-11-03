Бюджетный смартфон Nokia 2.3 получит процессор MediaTek

2019-11-03, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Nokia 2.3; [60]
В сети появились подробности о бюджетном смартфоне Nokia 2.3, который будет представлен в ближайшее время. Согласно данным Федеральной комиссии связи США (FCC), аппарат получит однокристальную систему Mediatek. Предполагается, что речь идет четырехъядерном процессоре Helio A22 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой IMG PowerVR. Также смартфон получит поддержку беспроводной связи Bluetooth 5.0, адаптер Wi-Fi 802.11b/g/n и слоты для двух SIM-карт. Согласно предыдущим слухам, диагональ дисплея составит 6,0–6,1 дюйма, а из доступных расцветок корпуса точно будут тёмно-серая и зелёная.


Комментарии и отзывы Nokia 2.3
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