Бюджетный смартфон Nokia 2.4 вышел в России

Компания HMD Global дала старт российским продажам смартфона Nokia 2.4, который оценен в 9 990 рублей за версию с 2/32 ГБ памяти и 10 990 рублей за вариант с 3 оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. Пока аппарат доступен только в серой расцветке, но позже можно будет выбрать еще из сиреневой и синей. Новинка характеризуется чистой ОС Android 10 (ожидаются обновления вплоть до Android 12), 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, зарядкой мощностью 5 Вт, портом microUSB, процессором MediaTek Helio P22, 2 или 3 ГБ оперативной и 32 ГБ или 64 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой на 13 Мп и 2 Мп, дактилоскопом на задней панели, модулем NFC, 3,5-мм разъемом для наушников.