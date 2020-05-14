Бюджетный смартфон Nokia 3.1 Plus обновили до Android 10

Больше года назад мы написали о том, что компания HMD Global обновили смартфон Nokia 3.1 Plus до Android 9.0 Pie, а на днях китайский производитель начал распространять прошивку для этой модели уже на основе Android 10. Обновление несет все нововведения, вроде жестов навигации, обновленного пользовательского интерфейса и общесистемного темного режима, а также апрельский патч безопасности Android.

Напомним, что выпущенный октябре 2018 года смартфон оснащается 6-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением HD+, сдвоенной основной камерой на 13 Мп с диафрагмой f2,0 и 5 Мп с f2,4, камерой для селфи на 8 Мп, восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio P22, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ флэш-памяти, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3500 мАч, поддержкой NFC (не для всех стран) и 3,5-мм аудиоразъемом.
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