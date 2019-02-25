Бюджетный смартфон Nokia 3.2 оценен в 320 долларов

Компания HMD Global пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Nokia 3.2, который появится в продаже в апреле по цене 140 долларов. Новинку оснастили 6,26 дюймовым дисплеем с разрешением 1520:720 пикселей, 2-3 ГБ оперативной и 16-32 ГБ флэш-памяти, четырехъядерной платформой Snapdragon 429 с графикой Adreno 504, одинарной основной камерой с датчиком разрешением 13 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, которая расположена в каплевидном вырезе, модемом LTE, аккумулятором на 4000 мАч и предустановленной операционной системой Android Pie. Версия с 3 ГБ ОЗУ оснащается сканером отпечатков пальцев на задней панели.