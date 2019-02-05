Бюджетный смартфон Nokia 5.1 Plus получил версию на 6 ГБ ОЗУ

Компания HMD Global представила две новые версии для бюджетного смартфона Nokia 5.1 Plus, который ранее был доступен только в одном варианте с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти. Теперь же аппарат можно будет купить с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти или с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти. Новые версии появятся в продаже 7 февраля по цене 200 и 230 долларов соответственно. Стандартная версия на старте продаж предлагалась за 155 долларов, а сейчас продается за 140 долларов.

Напомним, что аппарат оснастили однокристальной системой MediaTek Helio P60 (уровень производительности Snapdragon 636) с выделенным двухъядерным блоком для работы с ИИ, 5,84 дюймовым дисплеем с разрешением 1520:720, двойной основной камерой на 13 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп с поддержкой распознавания по лицу, аккумулятором на 3060 мАч, а также «чистой» операционной системой Android 8.1.