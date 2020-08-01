Бюджетный смартфон Nokia C3 получит Android Go

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о бюджетном смартфоне Nokia C3, который еще не был представлен официально. Судя по бенчмарку, аппарат получит системную плату GamoraPlus с восьмиядерной платформой Unisoc, который характеризуется тактовой частотой 1,2 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти (будет версия и с 2 ГБ ОЗУ) и предустановленной операционной системой Android 10 (адаптированная для малопроизводительных устройств версия Android Go. В однопоточном тестировании смартфон набрал 805 баллов, а в многопоточном – 3430 баллов. Предполагается, что Nokia C3 получит дисплей с разрешением HD+ и сдвоенную основную камеру.