Бюджетный смартфон Nokia C31 выходит в Китае

Компания HMD Global начала принимать китайские предзаказы на смартфон Nokia C31, который был представлен в прошлом месяце. Базовый вариант с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти оценен в 110 долларов, а версия на 4/128 ГБ обойдется в 125 долларов.

Напомним, что новинка характеризуется 6,75-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, 28-нм процессором Unisoc 9863A1 с тактовой частотой 1,6 ГГц и графикой PowerVR GE8322, ОС Android 12 «из коробки», слотом для карт microSD, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп, 2 Мп макро и 2 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, габаритами 169,2:78:8,6 мм, массой 200 г, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором ёмкостью 5050 мАч, поддержкой 10-Вт зарядки, разъемом microUSB, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP52 и 3,5-мм аудиогнездом.

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