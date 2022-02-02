Бюджетный смартфон Nokia G21 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Nokia G21, официальный релиз которого ожидается в этом месяце. Итак, аппарат показал результат в 312 баллов в одноядерном и 1157 баллов в многоядерном испытаниях. Бенчмарк подтвердил наличие восьмиядерной платформы UniSoC T606 с тактовой частотой 1,61 ГГц, 4 ГБ ОЗУ и операционной системы Android 12.

Устройству также прочат 6,5-дюймовый экран с разрешением 1600:720 пикселей, 128 ГБ флеш-памяти, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, поддержку быстрой зарядки и аккумулятором ёмкостью 5050 мАч.