Бюджетный смартфон Nokia G21 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Nokia G21, официальный релиз которого ожидается в этом месяце. Итак, аппарат показал результат в 312 баллов в одноядерном и 1157 баллов в многоядерном испытаниях. Бенчмарк подтвердил наличие восьмиядерной платформы UniSoC T606 с тактовой частотой 1,61 ГГц, 4 ГБ ОЗУ и операционной системы Android 12.

Устройству также прочат 6,5-дюймовый экран с разрешением 1600:720 пикселей, 128 ГБ флеш-памяти, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, поддержку быстрой зарядки и аккумулятором ёмкостью 5050 мАч.
Комментарии и отзывы Nokia G21
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