Бюджетный смартфон OPPO A15s получит 4 ГБ ОЗУ

В сеть утекло рекламное изображение бюджетного смартфона OPPO A15s, который еще не был представлен официально. Если указанная на нем информация достоверна, аппарат получит 6,52-дюймовый экран с разрешением HD+, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти и квадратный блок основной камеры с тремя модулями. Предыдущие слухи прочили смартфону платформу MediaTek Helio, расположенную в каплевидном вырезе фронтальную камеру, предустановленную операционную систему Android 10 и аккумулятор ёмкостью 4230 мАч. Ориентировочная цена смартфона составляет 150 долларов.