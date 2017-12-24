Бюджетный смартфон Oppo A85

Компания Oppo, много раз ставила перед собой цели , чтобы смартфон был оснащен хорошими характеристиками. Аппарат будет изготовлен в металлическом корпусе, при этом его габариты следующие: 150,5 × 73,1 × 7,7 мм, вес 142 грамма. Бюджетная полноэкранная модель под названием Oppo A85, которая получила 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 1440 × 720 пикселей и соотношением сторон 18:9.Основу аппаратной платформы смартфона составит неизвестная восьмиядерная платформа с рабочей частотой 2,5 ГГц, 4 Гб оперативки и встроенный флеш-модуль на 32 Гб.