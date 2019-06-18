Бюджетный смартфон P40 Play от Motorola

Устройство имеет не новый симметричный порт USB-C, а обычный microUSB, девайс, скорей всего, относится к бюджетной категории.Смартфон имеет весьма скромные размеры экрана. По данным информатора, размер диагонали дисплея составляет 5,6 дюйма. На фоне большинства современных моделей это выглядит необычно.Источник приводит размеры гаджета: 147,7 х 71,5 х 9,2 мм. Несколько смущает толщина корпуса – она кажется большой по нынешним меркам. Такой размер можно объяснить тем, что девайс получит мощную долгоиграющую батарею, но об этом утечка ничего не говорит.О стоимости новинки пока неизвестно.