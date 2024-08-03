Бюджетный смартфон POCO C75 засветился в сети

В базе данных китайского регулятора FCC появилось упоминание о бюджетном смартфоне POCO C75, который еще не был представлен официально. Ведомство подтвердило наличие предустановленной операционной системы Xiaomi HyperOS на базе Android 14, а также адаптеров беспроводной связи Wi-Fi 5, LTE, Bluetooth и NFC. Остальные характеристики не раскрываются.

Напомним, модель предыдущего поколения в лице POCO C65 оснащается 6,74-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 пикселей, кадровой частотой 90 Гц, яркостью 600 кд/м2, глубиной цвета 8 бит, поддержкой DC dimming и сертификацией TUV Rheinland, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, однокристальной системой MediaTek Helio G85, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки.
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