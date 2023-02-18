Бюджетный смартфон Poco C55 готов к выходу

Принадлежащий компании Xiaomi бренд Poco объявил дату выхода смартфона Poco C55 – его покажут в Индии уже 21 февраля. Судя по официальному тизеру, перед нами клон выпущенного в конце прошлого года Redmi 12C. В Китае за него просят 100 долларов.

Напомним, что Redmi 12C характеризуется восьмиядерной платформой MediaTek Helio G85, оперативной памятью LPDDR4x, флеш-памятью eMMC 5.1, 6,71-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1650:720 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 5 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт, поддержкой Bluetooth 5.1, сканером отпечатков пальцев, толщиной 8,77 мм, массой 192 г, предустановленной ОС Android 12 с прошивкой MIUI 13.