Бюджетный смартфон Poco C61 получил 90-Гц экран

Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Poco C61, которая уже доступна для покупки на дебютном индийском рынке по цене в 90 и 100 долларов за версии с 4/64 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 6,71-дюймовым дисплеем с разрешением 1650:720 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, 12-нанометровой 8-ядерной платформой MediaTek Helio G36, слотом для карты памяти microSD, основной камерой на 8 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, 3,5-мм аудиогнездом, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 5.0, а также модулем GPS.
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