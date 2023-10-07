Бюджетный смартфон Poco C65 готов к выходу

В базе GSMA IMEI обнаружилось упоминание смартфона Poco C65, который еще не был представлен официально. Аппарат фигурирует в двух версиях: 2310FPCA4G и 2310FPCA4I. Они предназначены для глобального и индийского рынков соответственно. Характеристики грядущей новинки не раскрываются, но ранее сообщалось об основной камере разрешением 50 Мп, поддержке быстрой зарядки и предустановленной операционной системе Android 13 с фирменной прошивкой MIUI 14.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Poco C55 характеризуется однокристальной системой MediaTek Helio G85, которая набирает в популярном бенчмарке AnTuTu 260 тысяч баллов, 6,71-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и защитным стеклом Panda Glass, основной камерой с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки и защитой в соответствии со степенью IP52.