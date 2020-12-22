Бюджетный смартфон Poco M3 уже продается в России

Компания Xiaomi дала старт российской флэш-распродаже смартфона Poco M3. С 22 по 24 декабря включительно новинка будет доступна в официальном онлайн-магазине Xiaomi по цене в 11 490 и 12 490 рублей за варианты с 4/64 ГБ и 4/128 ГБ памяти. Только 25 декабря аппарат появится в розничной продаже у остальных ритейлеров по рекомендованной цене в 13 490 рублей и 14 490 рублей.

Напомним, что новинка оснащается 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 662, 4 ГБ оперативной памяти, отдельным слотом для карт памяти microSD, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, боковым дактилоскопом, предустановленной оболочкой MIUI 12 на базе Android 10, а также черной, синей и желтой расцветками.
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