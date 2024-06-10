Бюджетный смартфон Poco M6 представлен официально

Компания Xiaomi пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Poco M6, которая, как и ожидалось, оказалась клоном новенького Redmi 13. Новинку оценили в 130 и 150 долларов за варианты с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Смартфон характеризуется 12-нанометровым процессором MediaTek Helio G91 Ultra, 6,79-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, фронтальной камерой на 13 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп и 2 Мп, боковым сканером отпечатков пальцев, защитой от пыли и влаги (степень IP53), аккумулятором ёмкостью 5030 мАч, поддержкой 33-Вт проводной быстрой зарядки, корпусом толщиной 8.3 мм и массой 205 граммов, а также фирменной оболочкой HyperOS на базе ОС Android 14.