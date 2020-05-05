Бюджетный смартфон Realme 5i оценен в 160 евро

Китайская компания Realme представила в Европе бюджетный смартфон Realme 5i. Если в Индии аппарат оценен в 125 долларов, то в Старом Свете за него попросят 160 евро. Старт розничных продаж намечен на середину этого месяца.

Напомним, что новинка оснащается восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 665, 6,52-дюймовым дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей, врезанной в экран фронтальной камерой на 8 Мп, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, батареей на 5000 мАч, дактилоскопом на задней крышке, а также основной квадрокамерой с модулями разрешением 12, 8, 2 и 2 Мп.