Бюджетный смартфон Realme C25Y получил 50-Мп камеру

Компания Realme пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью C25Y, которая оценена на индийском рынке в 150 долларов. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Unisoc T610, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, слотом для карт памяти microSD, батареей емкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, 6,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, дактилоскопом на задней панели, корпусом толщиной 9,1 мм и массой 200 граммов, а также предустановленной операционной системой Android 11