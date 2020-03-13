Бюджетный смартфон Realme C3 совсем скоро в России

Сегодня стало известно, что компания Realme совсем скоро начнёт официальные продажи своего бюджетного смартфона Realme C3 в России. Это было объявлено в социальной сети. Точных данных о цене и сроках запуска нет. Напомним, что гаджет является прямым конкурентом смартфона Redmi 8A Dual.

Гаджет характеризуется 6,5-дюймовым дисплеем со врезанной селфи-камерой, чипстетом MediaTek Helio G70, 3-4 ГБ ОЗУ, 32-64 ГБ флеш-памяти, двойной основной камерой на 12 Мп, батареей на 5000 мАч (до 30 часов работы в режиме ожидания), а также обратной проводной зарядкой. Главным преимуществом стало то, что аппарат из коробки получил оболочку Realme UI. В Индии смартфон предлагается за $98.