Бюджетный смартфон Redmi 10A засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench 4 обнаружились результаты тестирования доступного смартфона Redmi 10A, который еще не был представлен официально. В бенчмарке засветилась китайская версия устройства с кодовым обозначением 220233L2G. Она оснащается платформой MediaTek Helio G25, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 11. В однопоточном испытании аппарат показал результат в 791 балл, а в многопоточном – 3630 баллов.

Также Redmi 10A был обнаружен на сайте американского регулятора FСС, который подтвердил конфигурации памяти 2/32 ГБ, 3/32 ГБ, 3/64 ГБ и 4/128 ГБ ОЗУ и флеш-памяти, а также разрешение модулей тыльной камеры – 13 Мп и 2 Мп. Правда, здесь уже идет речь о глобальной версии с номером 220233L2G.
Комментарии и отзывы Redmi 10A
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