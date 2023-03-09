Бюджетный смартфон Redmi 12C вышел в Европе

Компания Xiaomi дала старт европейским продажам бюджетного смартфона Redmi 12C, который вышел в Китае в самом начале года. В Европе за новинку просят 170 долларов за базовую версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, в то время как в Поднебесной тот же вариант стоит 100 долларов.

Напомним, что новинка характеризуется однокристальной системой MediaTek Helio G85, ОЗУ LPDDR4x, флеш-памятью eMMC 5.1, 6,71-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1650:720 пикселей и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой на 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, поддержкой Bluetooth 5.1, дактилоскопическим сенсором, толщиной 8,77 мм, массой 192 г, предустановленной ОС Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13.