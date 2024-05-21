Бюджетный смартфон Redmi 13 4G оснастят 108-Мп камерой

Профильное издание 91mobiles поделилось подробностями о характеристиках и цене смартфона Redmi 13 4G, а также опубликовало изображения грядущей новинки. Итак, аппарат оснастят 6,79-дюймовым экраном IPS с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, аккумуляторной батареей ёмкостью 5030 мАч, поддержкой 33-Вт проводной быстрой зарядки, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 108 Мп, селфи-камерой разрешением 13 Мп, черной и голубой расцветками, а также предустановленной фирменной оболочкой HyperOS на основе операционной системы Android 14. В Европе за новинку попросят 200 и 230 евро в конфигурациях с 6 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ.