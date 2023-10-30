Бюджетный смартфон Redmi 13C полностью рассекречен

На Youtube опубликовали первую распаковку доступного смартфона Redmi 13C, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастили 6,59-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G85 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MP2, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, предустановленной операционной системой Android 13 с фирменной прошивкой MIUI, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной зарядки через интерфейс USB Type C, пластиковой задней панелью и тремя расцветками. Ориентировочная цена смартфона в Китае составляет 100 долларов.