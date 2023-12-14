Бюджетный смартфон Redmi 13C вышел в России

В России стартовали продажи смартфона Redmi 13C, который оценен в 16 и 13 тысяч рублей за версии с 8/256 ГБ и 4/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Смартфон оснащается однокристальной системой MediaTek Helio G85, 6,74-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 600 кд/кв.м, тройной тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной зарядки и предустановленной операционной системой Android 13 с фирменной прошивкой MIUI 14.