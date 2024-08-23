Бюджетный смартфон Redmi 14C показали на рендерах

Сетевые источники опубликовали качественные изображения и подробности о характеристиках бюджетного смартфона Redmi 14C, официальный релиз которого ожидается 31 августа. Судя по рендерам, аппарат получит корпус в зеленой, синей и черной расцветках, круглый блок основной камеры с двумя модулями, главный из которых будет основан на 50-Мп датчике изображения. Смартфону также приписывают наличие 6,88-дюймового IPS-экрана с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, батареи ёмкостью 5160 мАч, поддержки 18-Вт проводной быстрой зарядки, а также конфигураций с 4/128 ГБ, 6/128 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.